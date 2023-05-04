Кукурудзяна "Фієста": дуже легкий та освіжаючий салат до будь-якого м'яса

Час літніх пікніків починається, а отже, треба задуматися над рецептами незвичайних салатів для виїзду на природу.

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Салат із кукурудзи "Фієста", рецепт якого вам пропонує Фокус, це проста та смачна легка закуска, яка особливо добре підійде до стейку. Втім, і до іншого м'яса теж. Цей салат легко і швидко готується, а його аромат та колір порадують будь-кого. Салат складається із консервованої кукурудзи з перцем та спеціями, свіжих помідорів, кабачків (або цукіні), зеленої цибулі, смаженого перцю та улюбленої заправки з італійського соусу. Цей салат можна подавати як холодним, так і теплим, залежно від вашого смаку.

Салат із кукурудзи "Фієста"

Інгредієнти:

2 банки консервованої кукурудзи по 425 г кожна;

300 г свіжих помідорів;

100 г свіжих кабачків (або цукіні);

3-4 середні зелені цибулини, нарізані кільцями;

2 середніх смажених болгарських перців;

375 мл гострої італійської заправки (на власний смак).

Для початку злийте рідину з банок із кукурудзою і перекладіть кукурудзу у велику салатну миску.

Додайте нарізані кубиками помідори, кабачки (або цукіні), цибулю та болгарський підсмажений перець. Перемішайте овочі із кукурудзою.

Залийте овочеву суміш італійською заправкою і добре перемішайте.

Поставте салат у холодильник на 2-3 години, щоб він просочився заправкою. Подавайте салат у холодному чи теплому вигляді за бажанням.

До речі, цей салат чудово підійде до вишуканої курки зі спаржею та грибами.