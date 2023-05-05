Паста с водкой от Джиджи Хадид. Рецепт модного блюда
Это блюдо стало очень популярно в соцсетях после того, как известная модель поделилась им в своем видео.
Пасту с соусом, в который входит водка, готовят в США давно. Но новый всплеск популярности этот рецепт получил после того, как им поделилась известная модель Джиджи Хадид. Это быстрое и вкусное блюдо. Особенность этой пасты — в соусе из томатной пасты, сливок и водки, который придает ей насыщенный и пряный вкус.
Паста с водкой — это классическое итальянское блюдо, которое известно также как Pasta Alla Vodka. Его происхождение не совсем ясно, но некоторые источники говорят, что оно появилось в 1970-х годах в Нью-Йорке или Риме. Водка добавляется в соус из томатной пасты и сливок, чтобы усилить аромат и вкус томатов. Паста с водкой может быть острой или нет, в зависимости от того, добавите ли вы туда красный перец.
Джиджи Хадид часто готовит вкусные блюда. А в своем рецепте пасты с водкой она использовала пасту orecchiette (маленькие ракушки). Но также хорошо подойдут и пенне, и фарфалле и спагетти. Фокус расскажет как приготовить пасту в стиле супермодели.
Паста с водкой от Джиджи Хадид
Ингредиенты:
- 230 г пасты (orecchiette, спагетти, пенне или фарфалле);
- 60 мл оливкового масла;
- лука-шалот;
- 1 зубчик чеснока;
- 60 мл томатной пасты;
- 1 столовая ложка водки;
- 125 мл густых сливок;
- 1 чайная ложка хлопьев красного перца (по желанию);
- соль и черный перец по вкусу;
- несколько листьев свежего базилика;
- 20 г сливочного масла;
- 45 г тертого сыра пармезан.
В большой кастрюле с подсоленной водой сварите пасту до состояния аль денте, следуя инструкции на упаковке. Слейте пасту, но оставьте около 60 мл воды для соуса.
В большой сковороде на среднем огне нагрейте оливковое масло и обжарьте лук и чеснок, помешивая, до мягкости и золотистости, около 10 минут.
Добавьте томатную пасту и тушите, помешивая, еще 10 минут, пока она не потемнеет и не начнет карамелизироваться.
Добавьте водку и тушите еще 5-7 минут, пока она не выпарится. Будьте осторожны, чтобы не поджечь алкоголь.
Добавьте сливки и хлопья красного перца, если используете, и перемешайте, пока соус не станет однородным. Приправьте солью и перцем по вкусу.
Добавьте воду от пасты постепенно, чтобы разбавить соус до нужной консистенции. Он должен быть густым, но не слишком.
Добавьте пасту в сковороду с соусом и хорошо перемешайте, чтобы все равномерно покрыть соусом.
Снимите сковороду с огня и добавьте сливочное масло, базилик и пармезан. Перемешайте, пока масло не растает и сыр не расплавится.
Подавайте пасту горячей или теплой, посыпав сверху еще пармезаном по желанию.
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