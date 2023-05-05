Паста с водкой от Джиджи Хадид. Рецепт модного блюда

Это блюдо стало очень популярно в соцсетях после того, как известная модель поделилась им в своем видео.

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Пасту с соусом, в который входит водка, готовят в США давно. Но новый всплеск популярности этот рецепт получил после того, как им поделилась известная модель Джиджи Хадид. Это быстрое и вкусное блюдо. Особенность этой пасты — в соусе из томатной пасты, сливок и водки, который придает ей насыщенный и пряный вкус.

Паста с водкой — это классическое итальянское блюдо, которое известно также как Pasta Alla Vodka. Его происхождение не совсем ясно, но некоторые источники говорят, что оно появилось в 1970-х годах в Нью-Йорке или Риме. Водка добавляется в соус из томатной пасты и сливок, чтобы усилить аромат и вкус томатов. Паста с водкой может быть острой или нет, в зависимости от того, добавите ли вы туда красный перец.

Джиджи Хадид часто готовит вкусные блюда. А в своем рецепте пасты с водкой она использовала пасту orecchiette (маленькие ракушки). Но также хорошо подойдут и пенне, и фарфалле и спагетти. Фокус расскажет как приготовить пасту в стиле супермодели.

Паста с водкой от Джиджи Хадид

Ингредиенты:

230 г пасты (orecchiette, спагетти, пенне или фарфалле);

60 мл оливкового масла;

лука-шалот;

1 зубчик чеснока;

60 мл томатной пасты;

1 столовая ложка водки;

125 мл густых сливок;

1 чайная ложка хлопьев красного перца (по желанию);

соль и черный перец по вкусу;

несколько листьев свежего базилика;

20 г сливочного масла;

45 г тертого сыра пармезан.

В большой кастрюле с подсоленной водой сварите пасту до состояния аль денте, следуя инструкции на упаковке. Слейте пасту, но оставьте около 60 мл воды для соуса.

В большой сковороде на среднем огне нагрейте оливковое масло и обжарьте лук и чеснок, помешивая, до мягкости и золотистости, около 10 минут.

Добавьте томатную пасту и тушите, помешивая, еще 10 минут, пока она не потемнеет и не начнет карамелизироваться.

Добавьте водку и тушите еще 5-7 минут, пока она не выпарится. Будьте осторожны, чтобы не поджечь алкоголь.

Добавьте сливки и хлопья красного перца, если используете, и перемешайте, пока соус не станет однородным. Приправьте солью и перцем по вкусу.

Добавьте воду от пасты постепенно, чтобы разбавить соус до нужной консистенции. Он должен быть густым, но не слишком.

Добавьте пасту в сковороду с соусом и хорошо перемешайте, чтобы все равномерно покрыть соусом.

Снимите сковороду с огня и добавьте сливочное масло, базилик и пармезан. Перемешайте, пока масло не растает и сыр не расплавится.

Подавайте пасту горячей или теплой, посыпав сверху еще пармезаном по желанию.

Также к такому блюду вы можете приготовить вкусный салат. Попробуйте классический греческий салат со свежими овощами.