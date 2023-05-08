Нежный и ароматный. Рецепт сырного супа с шампиньонами

Это отличный и простой рецепт вкусного супа, который готовится за полчаса.

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Сырный суп с шампиньонами — это нежный и ароматный суп, который очень просто приготовить и это не займет много времени. В него входит немного ингредиентов, но вкус вас впечатлит.

Сыр для супа вы можете выбрать по своему вкусу и добавить тот, который вам нравится больше других. Фокус расскажет, как его приготовить.

Сырный суп с шампиньонами

Ингредиенты:

300 г шампиньонов;

1 луковица;

2 ст. л. растительного масла;

2 ст. л. муки;

1 л куриного бульона;

200 мл сливок;

150 г тертого сыра;

соль, перец, зелень по вкусу.

Шампиньоны нарежьте тонкими ломтиками, а лук — мелкими кубиками.

В кастрюле разогрейте масло и обжарьте лук до золотистого цвета, затем добавьте муку и перемешайте.

Влейте бульон, доведите до кипения и уменьшите огонь.

Добавьте шампиньоны и варите суп 15 минут, помешивая иногда.

В конце добавьте сливки, сыр, соль, перец и зелень. Перемешайте и дайте супу настояться под крышкой 5 минут.

Разлейте суп по тарелкам и подавайте горячим с хлебом или гренками.

К такому супу можно приготовить небольшие бургеры в стиле Мемфис.