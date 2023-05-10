Тилапия в пивном кляре: и еще луковые колечки в придачу

Евровидение 2023 в разгаре, а значит самое время перед телевизором устроиться поудобнее с чем-то вкусненьким.

Related video

Если вы хотите приготовить легкий и вкусный ужин или закуску, то этот рецепт от Фокуса для вас. Вы можете использовать любую белую рыбу, но мы рекомендуем тилапию — она нежная, сочная и не имеет сильного запаха. Для теста мы будем использовать пиво, которое придаст рыбе и луку хрустящую корочку и аромат. Это блюдо отлично подойдет для просмотра любимого сериала или песенного конкурса, а так же для вечеринки с друзьями. Подавайте тилапию в пивном кляре с луковыми кольцами с зеленым салатом и соусом на ваш вкус.

Тилапия в пивном кляре

Ингредиенты:

240 г муки;

300 мл пива;

1 чайная ложка чесночного порошка;

1 крупное яйцо;

2 филе тилапии;

1 красный или белый лук, нарезанный кольцами;

растительное масло для жарки.

Для начала перемешайте в миске первые четыре ингредиента. Нарежьте лук на кольца и выложите филе тилапии.

Налейте примерно 2,5-4 см растительного масла в кастрюлю или глубокую сковороду и разогрейте на среднем огне. Окуните кольца лука в тесто.

Убедитесь, что масло достаточно горячее (примерно 190 градусов), используя щипцы, положите кольца лука в горячее масло. Когда они станут светло-коричневыми, они готовы (примерно 2 — 3 минуты). Дайте луковым кольцам стечь на минуту на бумажных полотенцах.

Сделайте то же самое с филе тилапии. Покройте их тестом. Жарьте филе тилапии примерно 3 минуты до золотистого цвета. Слейте и подавайте вместе с кольцами лука и зеленым салатом.

А еще мы предлагаем вам прекрасный рецепт ягодных маффинов: еще лучше, чем в МакДональдс.