Десерт из зефира и леденцов: самый важный инструмент – молоток!

Да-да, вы все правильно поняли. Если у вас нет надежного блендера, то для этого рецепта вам понадобится старый добрый молоток.

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Если вы хотите сделать свой горячий шоколад еще более вкусным и праздничным, то попробуйте добавить к нему домашние конфетные зефиринки. Это очень просто, и занимает немного времени. Вам понадобятся только маршмеллоу, сахарная глазурь и измельченные леденцы. Эти зефиринки также подойдут для подарков или украшения стола. Вы можете сделать их любого размера и формы, используя ножницы или формочки для печенья.

Десерт из зефира и леденцов

Ингредиенты:

1 упаковка маршмеллоу (или зефира);

Остатки леденцов (любых, на ваш вкус);

125 г сахарной пудры;

15-30 мл молока;

Молоток или блендер.

Измельчите леденцы в блендере или в бумажном пакетике с помощью молотка. Они должны получиться как крупная соль. Смешайте сахарную пудру и молоко в небольшой миске, чтобы получилась тонкая глазурь. Начните с 15 мл молока и добавляйте по чайной ложке, если глазурь слишком густая.

Окуните маршмеллоу в глазурь и обваляйте в измельченных леденцах. Выложите на бумагу и дайте высохнуть. Храните в герметичном контейнере.

Добавьте 1-2 зефиринки в чашку горячего шоколада… и наслаждайтесь!

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