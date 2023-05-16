Салат с бургером: простой и сытный ужин для всех и каждого

После тяжелого рабочего дня часто бывает, что на приготовления ужина просто нет сил. Тогда вас выручит наш рецепт.

Related video

Салат из бургеров — это гамбургер в форме салата! Да, необязательно есть сочную котлету с двумя булочками, можно обойтись без них, а заменить не нужные углеводы чем-то полезным – например, салатом. А что касается заправки, то это, конечно же, соус для бургеров! Но, конечно, никто не отнимает у вас право приправить этот чудесный салат любимой заправкой на ваш вкус. Вот вам простой рецепт салата с бургером от Фокуса.

Салат с бургером

Ингредиенты:

450 г говяжьего фарша;

1/4 чайной ложки лукового порошка;

120 мл майонеза;

60 мл кетчупа;

2 столовые ложки желтой горчицы;

2 столовые ложки мелко нарезанного укропа;

1/4 чайной ложки чесночного порошка;

2 чайные ложки приправы для бургеров или смеси любимых приправ;

растительное масло для жарки

1/4 чайной ложки черного перца;

1 большая головка салата айсберга, нарезанная на кусочки;

1 большой помидор или сливочный помидор, нарезанный на кусочки или пополам;

2 средних огурца, тонко нарезанных;

120 г тертого сыра твердых сортов.

Сформируйте котлеты: разделите фарш на 4 равные части. Сформируйте из каждой части плоскую круглую котлету диаметром около 10 см. Посыпьте каждую котлету луковым порошком и приправой для бургеров.

Приготовьте соус: в небольшой миске смешайте майонез, кетчуп, горчицу, укроп и чесночный порошок. Посолите и поперчите по вкусу.

Обжарьте котлеты: разогрейте большую сковороду на средне-высоком огне и слегка сбрызните ее любимым маслом. Обжарьте котлеты по 3 минуты с каждой стороны или до желаемой степени готовности.

Соберите салат: в большой миске смешайте салат айсберг, помидоры, огурцы и сыр. Посолите и поперчите по вкусу и перемешайте. Положите сверху котлету, полейте любимым соусом и наслаждайтесь!

А в качестве десерта можно приготовить пышные и вкусные булочки с повидлом.