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Їжа

Салат з бургером: проста і ситна вечеря для всіх і кожного

бургер, салат, рецепт
Фото: Simply Recipes | Коли готувати ліньки чи немає сил, то вас виручить бургер із салатом

Після важкого робочого дня часто буває, що на приготування вечері просто немає сили. Тоді вас виручить наш рецепт.

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Салат із бургерів – це гамбургер у формі салату! Так, необов'язково їсти соковиту котлету з двома булочками, можна обійтися без них, а замінити непотрібні вуглеводи чимось корисним – наприклад, салатом. А щодо заправки, то це, звичайно ж, соус для бургерів! Але, звичайно, ніхто не забирає у вас право приправити цей чудовий салат улюбленою заправкою на ваш смак. Ось вам простий рецепт салату з бургером від Фокусу.

Салат із бургером

Інгредієнти:

  • 450 г яловичого фаршу;
  • 1/4 чайної ложки порошку цибулі;
  • 120 мл майонезу;
  • 60 мл кетчупу;
  • 2 столові ложки жовтої гірчиці;
  • 2 столові ложки дрібно нарізаного кропу;
  • 1/4 чайної ложки часникового порошку;
  • 2 чайні ложки приправи для бургерів або суміші улюблених приправ;
  • олія для смаження
  • 1/4 чайної ложки чорного перцю;
  • 1 велика головка салату айсберг, нарізана на шматочки;
  • 1 великий помідор або пара звичайних помідорів, нарізаних на шматочки або навпіл;
  • 2 середні огірки, тонко нарізані;
  • 120 г тертого твердого сиру.

Сформуйте котлети: розділіть фарш на 4 рівні частини. Сформуйте з кожної частини круглу плоску котлету діаметром близько 10 см. Посипте кожну котлету цибульним порошком і приправою для бургерів.

Приготуйте соус: у невеликій мисці змішайте майонез, кетчуп, гірчицю, кріп та часниковий порошок. Посоліть і поперчіть на смак.

Обсмажте котлети: розігрійте велику сковороду на середньо-високому вогні та злегка збризкайте її улюбленою олією. Обсмажте котлети по 3 хвилини з кожного боку або до бажаного ступеня готовності.

Зберіть салат: у великій мисці змішайте салат айсберг, помідори, огірки та сир. Посоліть і поперчіть до смаку і перемішайте. Покладіть зверху котлету, полийте улюбленим соусом та насолоджуйтесь!

А як десерт можна приготувати пишні та смачні булочки з повидлом.