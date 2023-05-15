Пишні та смачні. Рецепт булочок із повидлом

Це простий рецепт, але булочки виходять дуже смачними.

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Булочки з повидлом — це нехитрий рецепт, але за цим рецептом вони виходять дуже смачними. До речі, тісто можна приготувати будь-яке на свій смак: дріжджове, листкове, пісочне. Повидло теж може бути різним, буквально яке знайдете в магазині, або приготуйте самі: яблучне, абрикосове, вишневе. Булочки з повидлом можна випікати в духовці або смажити на сковороді. У будь-якому випадку вони виходять ароматними, м'якими та солодкими.

Фокус розкаже, як їх приготувати.

Булочки з повидлом

Інгредієнти:

молоко — 250 мл;

масло вершкове — 100 г;

яйця — 2 шт.;

борошно — 500-600 г;

дріжджі — 25 г;

цукор — 4 ст. л.;

цукор ванільний — 1 ч. л.;

ванілін — до свого смаку;

сіль — 1/2 ч. л.;

повидло — 300 г;

яйця — 1 шт. (для змащування);

пудра цукрова — для посипання.

У невеликій каструльці підігрійте молоко та розчиніть у ньому дріжджі й 1 столову ложку цукру. Залишіть на 10-15 хвилин, щоб дріжджі підійшли.

У великій мисці змішайте борошно, цукор, що залишився, ванільний цукор, ванілін і сіль. Додайте вершкове масло кімнатної температури та розітріть його з борошном пальцями до крихти.

В окремій мисці злегка збийте яйця вилкою і додайте їх до борошна. Потім додайте дріжджі, що підійшли, і замісіть м'яке еластичне тісто. За необхідності додайте ще трохи борошна чи молока.

Сформуйте з тіста кулю, покладіть її в чисту змащену олією миску, накрийте рушником або плівкою та залиште в теплому місці на 1-1,5 години, щоб тісто піднялося вдвічі.

Коли тісто підійде, перекладіть його на присипану борошном робочу поверхню та розділіть на рівні частини (за бажання можна зважити кожну частину). Сформуйте з кожної порції кульку та розкачайте її в коло завтовшки близько 0,5 см.

Посередині кожного кола покладіть по чайній ложці повидла та защипніть краї тіста, утворюючи булочку. Переверніть булочку швом униз і злегка приплюсніть її рукою.

Викладіть булочки на деко, застелене папером для випічки, залишаючи невеликі проміжки між ними. Накрийте рушником і залиште ще на 15-20 хвилин для підйому.

Розігрійте духовку до 180 градусів. Змастіть булочки збитим яйцем і поставте деко в духовку. Випікайте булочки 20-25 хвилин до золотистого кольору. Готовим булочкам дайте трохи охолонути й присипте їх цукровою пудрою.

Також можна приготувати смачний сирний кекс до чаю.