Батат на полдник: простой рецепт сладкого картофеля с начинкой

Когда совсем мало времени, а подкрепиться очень хочется, то перекусить бататом будет правильным решением.

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Всего-то нужно 5 минут свободного времени и вкуснейший батат, приготовленный в микроволновке по рецепту Фокуса, уже готов. Сладкий картофель — один из любимых овощей всех любителей ЗОЖ с его яркой, кремовой, естественно сладкой начинкой. Будь то в виде пюре, запеченный, жареный или на пару он станет настоящем вашим фаворитом.

Батат с начинкой на полдник

Ингредиенты:

1 средний батат (около 200 г);

начинки на свой вкус;

бумажное полотенце.

Тщательно вымойте батат под холодной водой щеткой для овощей, чтобы удалить любую прилипшую грязь. Слегка высушите сладкий картофель и проткните его несколько раз вилкой.

Заверните батат во влажное бумажное полотенце или поместите его в микроволновую посуду с крышкой. Поставьте в микроволновку и готовьте на высокой мощности, переворачивая один раз через 2,5 минуты, и готовьте до мягкости, около 5 минут.

Проверьте готовность сладкого картофеля острым ножом. Он должен легко входить в центр батат. Если он будет твердоват, продолжайте готовить по 30 секунд с каждой стороны.

Выньте сладкий картофель из микроволновки и осторожно разрежьте его пополам. Будьте осторожны, он будет очень горячим.

Наслаждайтесь своим бататом с любыми начинками, которые вам нравятся. Например, вы можете добавить сливочное масло, корицу, коричневый сахар, миндаль или грецкие орехи. Приятного аппетита!

А в качестве салата можно приготовить эсквитес из кукурузы: оригинальный мексиканский салат.