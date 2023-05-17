Батат на підвечірок: простий рецепт солодкої картоплі з начинкою

Коли зовсім мало часу, а підкріпитися дуже хочеться, перекусити бататом буде правильним рішенням.

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Усього потрібно 5 хвилин вільного часу і найсмачніший батат, приготовлений у мікрохвильовій печі за рецептом Фокусу, вже готовий. Солодка картопля — один з улюблених овочів усіх любителів ЗСЖ з його яскравою, кремовою, природно солодкою начинкою. Чи то у вигляді пюре, запечений, смажений або на пару він стане справжнім вашим фаворитом.

Батат з начинкою на полудень

Інгредієнти:

1 середній батат (близько 200 г);

начинки на власний смак;

паперовий рушник.

Ретельно вимийте батат під холодною водою щіткою для овочів, щоб видалити будь-який прилиплий бруд. Злегка висушіть солодку картоплю і проткніть її кілька разів вилкою.

Загорніть батат у вологий паперовий рушник або помістіть його в мікрохвильовий посуд з кришкою. Поставте в мікрохвильову піч і готуйте на високій потужності, перевертаючи один раз через 2,5 хвилини, і готуйте до м'якості, близько 5 хвилин.

Перевірте готовність солодкої картоплі гострим ножем. Він повинен легко входити до центру батату. Якщо він буде твердуватим, продовжуйте готувати по 30 секунд з кожного боку.

Вийміть солодку картоплю з мікрохвильової печі та обережно розріжте її навпіл. Будьте обережними, батат буде дуже гарячим.

Насолоджуйтесь своїм бататом з будь-якими начинками, які вам подобаються. Наприклад, ви можете додати вершкове масло, корицю, коричневий цукор, мигдаль або волоські горіхи. Смачного!

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