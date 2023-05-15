Есквітес із кукурудзи: оригінальний мексиканський салат

У Мексиці люблять готувати прості, але ситні та пікантні салати. Есквітес – один із них.

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Якщо ви любите кукурудзу, то вам сподобається цей рецепт есквітес — традиційної мексиканської страви зі смаженої кукурудзи з сиром, майонезом, лаймом та чилі, рецепт якої вам пропонує Фокус. Це ідеальна закуска або салат для літніх днів, коли кукурудза свіжа та солодка. Втім, нічого не заважає взяти заморожену кукурудзу і вже зараз приготувати цей гострий салат.

Головне — добре обсмажити кукурудзу на сковороді чи грилі, щоб вона отримала золотисту скоринку та насичений аромат. Потім змішайте кукурудзу з рештою інгредієнтів і насолоджуйтесь цією простою, але смачною стравою.

Есквітес із кукурудзи

Інгредієнти:

4 качани кукурудзи або 4 склянки відокремлених зерен;

2 столові ложки олії;

1/4 склянки дрібно нарізаної цибулі;

1/4 склянки майонезу;

1/4 склянки тертого сиру;

сік та цедра одного лайма;

1/4 чайної ложки солі;

1/4 чайної ложки чорного перцю;

1/4 чайної ложки чилі-порошку або на смак;

кілька гілочок свіжого коріандру для прикраси.

Якщо ви використовуєте цілісні качани, то очистіть їх від лушпиння та волосків. Наріжте кукурудзу з качанів гострим ножем. Якщо ви використовуєте вже відокремлені зерна, пропустіть цей крок.

Розігрійте велику сковороду на середньо-високому вогні та додайте олію. Коли олія почне шипіти, додайте кукурудзу та цибулю. Смажте, помішуючи зрідка, близько 15 хвилин або доти, доки кукурудза не стане золотистою та хрусткою. Перекладіть кукурудзу у велику миску.

Додайте в миску з кукурудзою майонез, сир, сік та цедру лайма, сіль, перець та чилі-порошок. Добре перемішайте, щоб усі інгредієнти рівномірно розподілилися.

Посипте свіжим нарізаним коріандром і подавайте гарячим або теплим.

До речі, цей салат найкраще поєднується з лазаньєю з баклажанів із сиром.