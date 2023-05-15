Есквітес із кукурудзи: оригінальний мексиканський салат
У Мексиці люблять готувати прості, але ситні та пікантні салати. Есквітес – один із них.
Якщо ви любите кукурудзу, то вам сподобається цей рецепт есквітес — традиційної мексиканської страви зі смаженої кукурудзи з сиром, майонезом, лаймом та чилі, рецепт якої вам пропонує Фокус. Це ідеальна закуска або салат для літніх днів, коли кукурудза свіжа та солодка. Втім, нічого не заважає взяти заморожену кукурудзу і вже зараз приготувати цей гострий салат.
Головне — добре обсмажити кукурудзу на сковороді чи грилі, щоб вона отримала золотисту скоринку та насичений аромат. Потім змішайте кукурудзу з рештою інгредієнтів і насолоджуйтесь цією простою, але смачною стравою.
Есквітес із кукурудзи
Інгредієнти:
- 4 качани кукурудзи або 4 склянки відокремлених зерен;
- 2 столові ложки олії;
- 1/4 склянки дрібно нарізаної цибулі;
- 1/4 склянки майонезу;
- 1/4 склянки тертого сиру;
- сік та цедра одного лайма;
- 1/4 чайної ложки солі;
- 1/4 чайної ложки чорного перцю;
- 1/4 чайної ложки чилі-порошку або на смак;
- кілька гілочок свіжого коріандру для прикраси.
Якщо ви використовуєте цілісні качани, то очистіть їх від лушпиння та волосків. Наріжте кукурудзу з качанів гострим ножем. Якщо ви використовуєте вже відокремлені зерна, пропустіть цей крок.
Розігрійте велику сковороду на середньо-високому вогні та додайте олію. Коли олія почне шипіти, додайте кукурудзу та цибулю. Смажте, помішуючи зрідка, близько 15 хвилин або доти, доки кукурудза не стане золотистою та хрусткою. Перекладіть кукурудзу у велику миску.
Додайте в миску з кукурудзою майонез, сир, сік та цедру лайма, сіль, перець та чилі-порошок. Добре перемішайте, щоб усі інгредієнти рівномірно розподілилися.
Посипте свіжим нарізаним коріандром і подавайте гарячим або теплим.
До речі, цей салат найкраще поєднується з лазаньєю з баклажанів із сиром.