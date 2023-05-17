Азиатский стиль: рецепт курицы с брокколи в пикантном соусе

Лучшим гарниром к этому блюду будет рис.

Related video

Курица – незаменима для тех, кто не любит очень жирного, но обожает мясо. Из нее можно приготовить множество вкуснейших блюд как на каждый день, так и к праздничному столу. Сегодня мы предлагаем вам попробовать экзотическое блюдо – куриное мясо с брокколив азиатском стиле по рецепту из блога "Сборник рецептов". Оно получается с очень пикантным и насыщенным вкусом и просто идеально с рисом в качестве гарнира.

Курица с брокколи в азиатском стиле

Ингредиенты:

куриные бедра – 800 гр;

брокколи – 1 качан;

чеснок – 4 зубчика;

имбирь – 20 гр;

соль;

перец;

кукурузный крахмал – 1 ст. л.

Для соуса:

мед – 1,5 ст. л;

соевый соус – 6 ст. л;

рисовый уксус – 1,5 ст. л;

кунжутное масло – 2 ч. л;

кунжут – 3 ст. л.

Способ приготовления:

Куриное филе мелко нарезать и смешать с солью, перцем и крахмалом. Брокколи нарезать на соцветия и отварить в кипящей подсоленной воде три минуты, после чего откинуть на дуршлаг.

Обжарить курицу на хорошо разогретой сковородке на растительном масле до золотистости. Добавить мелко нарезанный чеснок и имбирь, обжаривать еще пару минут.

Все ингредиенты для соуса смешать, добавить к курице, перемешать и тушить на огне ниже среднего пару минут. Туда же отправить брокколи и перемешать. Блюдо готово.

Ранее Фокус писал, как приготовить курицу в сливочно-сырном соусе.