Банановые оладьи с ванилью и корицей — идеальный завтрак

Казалось бы, что можно придумать в таком блюде как оладьи? Однако наш рецепт вас приятно удивит.

Related video

Перезрелые бананы – дешевые и сочные. Почему-то многие считают, что они не годятся для еды, однако есть и любители именно перезрелые бананов.

В рецепте от Фокуса именно перезрелые бананы играют важную роль. Блинчики с особым банановым топом вам обязательно понравятся. А еще здесь есть корица, ваниль и простокваша, что сделает ваш завтрак из банановых оладий просто великолепным. Кстати, вы можете заранее заморозить бананы, чтобы зимой наслаждаться по утрам тропическим завтраком.

Банановые оладьи

Ингредиенты:

250 г муки;

2 столовые ложки сахара;

2 чайные ложки разрыхлителя;

1/4 чайной ложки соды;

1/4 чайной ложки корицы;

1/4 чайной ложки соли;

немного размятых спелых бананов (3 маленьких или 2 больших банана);

2 больших яйца;

1 стакан простокваши;

2 столовые ложки растительного масла;

1 чайная ложка ванильного экстракта.

В большой миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель, соду, корицу и соль. В другой миске взбейте бананы, яйца, простоквашу, масло и ванильный экстракт.

Добавьте смесь из бананов к смеси из муки и аккуратно перемешайте до однородности. Не перемешивайте слишком долго или интенсивно, чтобы не получить плотные и жесткие оладьи.

Разогрейте сковороду на среднем огне и смажьте ее небольшим количеством масла или спрея для выпечки. Выложите по одной полной ложке теста на сковороду и распределите его в виде круга диаметром около 10 см.

Жарьте оладьи до золотисто-коричневого цвета с обеих сторон, по 2-3 минуты с каждой стороны. Подавайте оладьи горячими со свежими фруктами, любимым сиропом или любимыми начинками.

Приятного аппетита!

А еще на завтрак вы можете приготовить Кай Джоу – омлет из Таиланда.