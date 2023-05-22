Круглый омлет с капустой и грибами: можно брать с собой куда угодно

Наверное, это самый удобный и вкусный завтрак, который вы пробовали.

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Этот омлет в форме маффинов по рецепту Фокуса можно легко приготовить заранее или разогревать по утрам. Яичные маффины — это небольшой порционный омлет, запеченный в формочках для десерта.

Круглый омлет с капустой и грибами имеет нежную текстуру, а также содержит много белка и овощей. В этом рецепте используются свежая капуста, шампиньоны, сыр и специи для придания аромата и сытности. Вы можете экспериментировать с разными овощами, сырами и травами по вашему вкусу. Этот омлет отлично хранится в холодильнике или морозилке и легко разогревается в микроволновке или духовке.

Круглый омлет с капустой и грибами

Ингредиенты:

5 больших листьев свежей капусты, без стеблей и грубо нарезанных;

3-4 больших шляпки шампиньонов, очищенных и грубо нарезанных;

Перец чили или копченая паприка по вкусу (по желанию);

2 столовые ложки сливочного масла, разделенные;

60 мл молока;

9 больших яиц;

соль по вкусу.

Приготовьте яичную смесь. Для этого добавьте капусту и шампиньоны в кухонный комбайн и измельчите импульсами до того, как они станут мелкими кусочками. Вы также можете нарезать овощи ножом, если у вас нет кухонного комбайна.

В большой сковороде на среднем огне расплавьте 1 столовую ложку масла. Добавьте капусту, шампиньоны, перец чили или паприку (если используете) и 1/2 чайной ложки соли. Обжаривайте, помешивая, около 15 минут, пока овощи не станут мягкими и не испарится лишняя жидкость. Переложите овощную смесь в небольшую миску и охладите в холодильнике.

В миске смешайте яйца, молоко и оставшуюся 1/2 чайной ложки соли. Взбейте до однородности и пены. Разогрейте духовку до 180°C. Смажьте формочки для маффинов оставшимся маслом. Равномерно распределите овощную смесь по формочкам для маффинов, заполняя каждую примерно на треть.

Аккуратно налейте яичную смесь поверх овощной смеси, заполняя каждую формочку почти до краев. Запекайте омлет в духовке около 20 минут, пока он не станет твердыми по центру. После приготовления дайте яичным маффинам немного остыть перед выниманием из формочек. Подавайте их горячими или комнатной температуры.

Приятного аппетита!

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