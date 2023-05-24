Мегашоколадный брауни с маскарпоне: пошаговый рецепт невероятного десерта (видео)

Если нет маскарпоне, для приготовления десерта можно взять любой другой сливочный сыр.

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Брауни – это традиционный американский десерт, который полюбился сладкоежкам по всему миру. Он представляет собой шоколадное пирожное характерного коричневого цвета, откуда и название (англ. brown — "коричневый"), прямоугольные куски нарезанного шоколадного пирога. В зависимости от рецепта, может иметь консистенцию торта, кекса или печенья. Миллионы хозяек с удовольствием готовят его дома. Сегодня мы предлагаем приготовить брауни с маскарпоне по рецепту кулинарного блогера Юлии Симончук. Получается мегавкусно, а с рецептом справится даже тот, кто не особо любит готовить.

Мегашоколадные брауни с маскарпоне

Ингредиенты (форма – 24х24 см):

шоколад (от 50% какао) – 300 гр;

сливочное масло комнатной температуры – 200 гр;

сахар – 200 гр;

яйца – 6 шт;

мука – 150 гр;

кукурузный крахмал – 2 ст. л.

Сырная прослойка:

маскарпоне – 500 гр;

сахар – 70 гр;

яйца – 2 шт;

ванильный сахар – 1 п.

Способ приготовления:

Шоколад растопить на водяной бане или в микроволновке. Масло комнатной температуры взбить с сахаром до кремообразной смеси. По одному добавить яйца, взбивая массу после каждого. Сюда же добавить растопленный шоколад и еще раз взбить.

Добавить просеянную муку с крахмалом, перемешать до однородности.

Маскарпоне (можно взять другой сливочный сыр) взбить с сахаром (обычным и ванильным) и яйцами до однородности.

В смазанную маслом и застеленную пергаментом форму выложить почти все шоколадное тесто, немного оставить на верх. Далее выложить творожный слой и сверху – несколько ложек оставленного шоколадного. Шпажкой провести, делая узор, и выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 45-50 минут до того состояния, когда бока "схватятся", а серединка будет "трястись". Оставить остывать при комнатной температуре, после чего отправить на 2-4 часа в холодильник.

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