Печенье "Савоярди": простой рецепт популярного ингредиента для тирамису
Такое печенье вкусное как само по себе, так и в качестве добавки в другие десерты.
Печенье "Савоярди" – это не только самостоятельный десерт, но и один из главных ингредиентов тирамису. Название "савоярди" переводится с итальянского как "савойские", имеет еoе одно название – "дамские пальчики" из-за своей вытянутой формы. Бисквитное печенье, посыпанное крупинками сахара, отлично впитывает жидкость, но при этом не крошится, не размокает, не теряет форму и свои вкусовые качества. Потому оно и является идеальным основанием для всевозможных пропиток и сиропов. Предлагаем приготовить этот десерт по рецепту из блога "Рецепты на каждый день".
Печенье "Савоярди"
Ингредиенты:
- яичный белок – 3 шт;
- сахар – 60 гр;
- яичный желток – 2 шт;
- мука пшеничная – 50 гр;
- сахарная пудра – 30 гр.
Способ приготовления:
Взбить белки до пиков, добавить половину сахара и продолжать взбивать, пока сахар не растворится. Оставшийся сахар соединить с желтками и взбить до получения светлой и пышной массы. Осторожно соединить белки с желтками, просеять туда же муку, перемешать легкими движениями снизу вверх, сохраняя воздух.
Переложить тесто в кондитерский мешок или плотный пакет и отсадить на противень, застеленный бумагой для выпечки, в виде палочек длиной 10-12 см.
Дважды посыпать сахарной пудрой через сито и оставить на 10-15 минут. Затем выпекать в предварительно разогретой до 190-200 градусов духовке до золотисто-бежевого цвета.
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