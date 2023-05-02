Печиво "Савоярді": простий рецепт популярного інгредієнта для тірамісу

Таке печиво смачне як саме по собі, так і як добавка в інші десерти.

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Печиво "Савоярді" – це не лише самостійний десерт, а й один із головних інгредієнтів тірамісу. Назва "савоярді" перекладається з італійської як "савойські". Це печиво має ще одну назву — "дамські пальчики" через свою витягнуту форму. Бісквітне печиво, посипане крупинками цукру, відмінно вбирає рідину, але при цьому не кришиться, не розмокає, не втрачає форми і смакових якостей. Тому воно і є ідеальною основою для всіляких сиропів. Пропонуємо приготувати цей десерт за рецептом із блогу "Рецепти на кожен день".

Печиво "Савоярді"

Інгредієнти:

яєчний білок – 3 шт.;

цукор – 60 г;

яєчний жовток – 2 шт.;

борошно пшеничне – 50 г;

цукрова пудра – 30 г.

Спосіб приготування:

Збити білки до піків, додати половину цукру і продовжувати збивати, поки цукор не розчиниться. Цукор, що залишився, з'єднати з жовтками і збити до отримання світлої і пишної маси. Обережно з'єднати білки з жовтками, просіяти туди борошно, перемішати легкими рухами знизу вгору, зберігаючи повітря.

Перекласти тісто в кондитерський мішок або щільний пакет і відсадити на лист, застелений папером для випічки, у вигляді паличок довжиною 10-12 см.

Двічі посипати цукровою пудрою через сито та залишити на 10-15 хвилин. Потім випікати в попередньо розігрітій до 190-200 градусів духовці до золотаво-бежевого кольору.

Раніше Фокус писав, як швидко приготувати літній тірамісу.