Вкус лета. Рецепт кастильского салата с апельсинами и хамоном
Это яркий салат с необычным сочетанием продуктов.
Кастильский салат с апельсинами отлично подойдет для весеннее-летнего меню. Он вкусный, просто готовится и его вкус вас поразит. Он сочетает в себе сладость апельсинов, солоноватость хамона и пикантность маслин. Этот салат подойдет для легкого обеда или ужина, а также для праздничного стола. Как его приготовить расскажет Фокус.
Кастильский салат из апельсинов с хамоном
Ингредиенты:
- 1 крупный апельсин;
- 50 г тонко нарезанного хамона;
- 70 г испанских маслин;
- 1/2 красной сладкой луковицы;
- небольшой пучок кресс-салата (или другого зеленого салата);
- 1 ст.л. оливкового масла;
- соль и свежемолотый черный перец по вкусу;
- щепотка зиры (необязательно).
Очистите апельсин от кожуры и белой пленки, вырежьте из него дольки без перегородок. Разрежьте каждую дольку на три части и положите в большую миску.
Нарежьте хамон полосками шириной около 1 см и добавьте к апельсинам.
Раздавите маслины ножом, выньте из них косточки и нарежьте дольками. Добавьте к салату.
Нарежьте красный лук тонкими кольцами, а затем разрежьте их на четвертинки. Положите в салат.
Порвите руками листья кресс-салата и добавьте к остальным ингредиентам.
Приправьте салат солью, перцем, зирой (если используете), соком, который выделился из апельсинов, и оливковым маслом. Перемешайте все аккуратно.
Выложите салат на большое блюдо или разделите на порционные тарелки. Приятного аппетита!
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