Запеченный картофель Хассельбек – приготовить так же просто, как собрать мебель IKEA

Этот картофель подают в одном из самых популярных шведских ресторанов Hasselbacken.

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Картофель Хассельбек — это способ нарезки и запекания картофеля, который придает ему хрустящую корочку и мягкую серединку. Этот рецепт от Фокуса пошагово расскажет, как приготовить Хассельбек из картофеля, сливочного масла, чеснока, тимьяна и сыра пармезана. Картофель по-шведски прекрасно подойдет к любому мясу или овощам. Вы можете варьировать специи и добавки по своему вкусу, например, использовать розмарин, базилик или любимый сыр.

Запеченный картофель Хассельбек

Ингредиенты:

4 средних картофелины (около 800 г);

60 г сливочного масла;

2 зубчика чеснока;

1 столовая ложка свежего или сушеного тимьяна;

соль и перец по вкусу;

30 г тертого сыра пармезан.

Предварительно разогрейте духовку до 200°C и застелите противень бумагой для выпечки. Тщательно вымойте картофель и обсушите его бумажными полотенцами. Не нужно очищать его от кожуры.

Нарежьте картофель на тонкие дольки, не прорезая его до конца. Для этого вы можете использовать две деревянные ложки или палочки для суши, которые помогут вам контролировать глубину нарезки. Вы должны получить картофель в форме веера или гармошки. Расположите картофель на противне, и слегка раздвиньте дольки. В маленькой кастрюле на небольшом огне растопите сливочное масло. Добавьте измельченный чеснок, тимьян, соль и перец и перемешайте.

С помощью кисточки или ложки нанесите масляную смесь на картофель, пытаясь попасть в каждую дольку. Посыпьте картофель тертым сыром. Запекайте картофель в духовке около 45-60 минут, пока он не станет золотистым и хрустящим. Выньте картофель из духовки и подавайте горячим или теплым.

Приятного аппетита!

А запить этот вкусный картофель вы можете клубнично-персиковым смузи: настоящее наслаждение.