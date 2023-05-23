Запечена картопля Хасельбек – приготувати так само просто, як зібрати меблі IKEA

Цю картоплю подають в одному з найпопулярніших шведських ресторанів Hasselbacken.

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Картопля Хасельбек — це спосіб нарізання та запікання картоплі, який надає йому хрумку скоринку і м'яку серединку. Цей рецепт від Фокусу покроково розповість, як приготувати Хасельбек із картоплі, вершкового масла, часнику, чебрецю та сиру пармезану. Картопля по-шведськи чудово підійде до будь-якого м'яса чи овочів. Ви можете варіювати спеції та добавки на свій смак, наприклад, використовувати розмарин, базилік або улюблений сир.

Запечена картопля Хасельбек

Інгредієнти:

4 середні картоплини (близько 800 г);

60 г вершкового масла;

2 зубчики часнику;

1 столова ложка свіжого або сушеного чебрецю;

сіль та перець на смак;

30 г тертий сир пармезан.

Попередньо розігрійте духовку до 200°C і застеліть папір для випічки. Ретельно вимийте картоплю та обсушіть її паперовими рушниками. Не треба очищати її від шкірки.

Наріжте картоплю на тонкі часточки, не прорізаючи її до кінця. Для цього можна використовувати дві дерев'яні ложки або палички для суші, які допоможуть вам контролювати глибину нарізки. Ви повинні отримати картоплю у формі віяла чи гармошки. Розташуйте картопля на деко, і злегка розсуньте часточки. У маленькій каструлі на невеликому вогні розтопіть вершкове масло. Додайте подрібнений часник, чебрець, сіль та перець і перемішайте.

За допомогою пензлика або ложки нанесіть масляну суміш на картоплю, намагаючись потрапити в кожну часточку. Посипте картоплю тертим сиром. Запікайте картоплю в духовці приблизно 45-60 хвилин, поки вона не стане золотистою і хрумкою. Вийміть картоплю з духовки та подавайте гарячою або теплою.

Смачного!

А запити цю смачну картоплю ви можете полунично-персиковим смузі: справжня насолода.