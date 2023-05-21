Полунично-персикове смузі: справжня насолода

Це свіжий і поживний напій, який можна приготувати лише за 5 хвилин.

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Усе, що вам потрібно, це заморожені полуниця та персики, йогурт і апельсиновий сік. Заморожені фрукти, за рецептом Фокусу, надають смузі ніжної та густої текстури, а йогурт робить його кремовим і багатим на протеїн. Апельсиновий сік додає солодощів і кислоти, які посилюють смак фруктів. Ви можете використовувати будь-який йогурт на ваш смак — знежирений, натуральний або грецький. Це смузі відмінно підходить для сніданку в спекотний день.

Полунично-персикове смузі

Інгредієнти:

120 мл апельсинового соку;

120 г замороженої полуниці;

120 г замороженого персика;

120 г йогурту.

Додати всі інгредієнти в блендер і змішати до однорідності. Якщо смузі виходить занадто густим, додайте трохи більше апельсинового соку чи води. Розлийте смузі по склянках і насолоджуйтеся!

Смачного!

А ще можна приготувати вишуканий десерт. Ось рецепт римського апельсинового торта.