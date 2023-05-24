Монтерей Джек: вкуснейший сырный суп на обед или ужин

Этот кремовый сырный суп никого не оставит равнодушным – мы гарантируем.

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Суп с сыром Монтерей Джек, рецепт которого предлагает Фокус, это настоящее удовольствие для любителей сыра. Суп имеет нежный кремовый вкус и ароматный запах, а также богатый состав продуктов. В принципе, для приготовления супа вы можете использовать любой мягкий сыр с большим количеством приправ, но лучше всего подойдет сорт Монтерей Джек.

Сырный суп Монтерей Джек

Ингредиенты:

60 г сливочного масла;

1 большая луковица, нарезанная кубиками;

2 стебля сельдерея, нарезанные кубиками;

2 зубчика чеснока, измельченных;

60 г пшеничной муки;

1 л куриного бульона;

250 мл сливок;

450 г натертого сыра;

1 чайная ложка травяной соли (или соль со специями);

1/4 чайной ложки черного перца;

1/4 чайной ложки кайенского перца (для тех, кто любит острую еду);

2 столовые ложки свежего укропа, нарезанного.

В большой кастрюле на среднем огне расплавьте масло и обжарьте лук, сельдерей и чеснок до мягкости, около 10 минут, иногда помешивайте. Добавьте муку и готовьте еще 2 минуты, постоянно помешивая.

Постепенно влейте бульон и сливки, постоянно размешивая, чтобы не было комочков. Доведите смесь до кипения, затем уменьшите огонь и варите на слабом огне около 15 минут. Добавьте сыр и специи и перемешайте, пока сыр не растает и не получится гладкая поверхность. Посыпьте укропом и подавайте горячим.

Приятного аппетита!

А на десерт вы можете попробовать наш рецепт чудесного лимонного торта с меренгой.