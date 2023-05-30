Пирог с беконом, луком и помидорами: кулинарное путешествие на Юг США

Кухня южан богата необычными и восхитительными рецептами и этот – один из них.

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Пирог с беконом, луком и помидорами — это аппетитная и сытная выпечка, которая наполнена свежими, сочными помидорами, сладким луком, хрустящим беконом и ароматным сыром. Пирог, рецепт которого вам предлагает Фокус, легко готовится из простых ингредиентов и имеет хрустящую корочку из слоеного теста. Вы можете подавать его горячим или холодным, в качестве основного блюда или закуски. Это отличный способ использовать помидоры из своего сада или рынка.

Пирог с беконом, луком и помидорами

Ингредиенты:

1 слоеное тесто диаметром 23 см;

5 больших помидоров, очищенных и нарезанных;

4 ломтика бекона, приготовленных и нарезанных;

1 сладкий лук, нарезанный или нашинкованный;

1 чайная ложка соли;

1/2 чайной ложки перца;

2 столовые ложки молока;

120 мл майонеза;

170 г острого сыра чеддер, натертого;

15 г измельченные крекеры;

2 чайные ложки размягченного сливочного масла;

2 зеленых лука (шалота), нарезанных.

Проткните тесто вилкой. Выпекайте в духовке при 180 градусах около 10 минут. Жарьте бекон до мягкости. Слейте жир и отложите в сторону.

Очистите и нарежьте помидоры так, чтобы заполнить дно пирога. Посыпьте нарезанным луком, солью и перцем. Сделайте еще один слой помидоров; посолите и поперчите (снова).

Смешайте майонез, бекон, сыр и молоко. Выложите на верх и разровняйте, чтобы покрыть помидоры. Смешайте измельченные крекеры и масло. Затем посыпьте сверху пирога.

Выпекайте при 180 градусах около 30 минут или до тех пор, пока начинка не застынет. Посыпьте зеленым луком сверху.

Приятного аппетита!

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