Курочка в беконе: пикантная закуска на каждый день

Лучшая и простая закуска, которая подойдет под вечерний просмотр сериалов.

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Закуска из курицы в беконе по рецепту Фокуса — это вкусное и простое блюдо, которое отлично подходит для просмотра телевизионных игр или для сбора друзей. Это сочетание кусочков курицы, обмакнутых в остром соусе для крыльев, обернутых в соленый бекон и посыпанных смесью из коричневого сахара и чили. Выпекаясь в духовке, они становятся хрустящими снаружи и сочными внутри, а сладкий и острый вкус просто незабываемый!

Курочка в беконе

Ингредиенты:

4 куриных филе без кожи и костей;

450 г бекона;

240 мл готового соуса для крыльев, вашего любимого;

160 г коричневого сахара, плотно утрамбованного;

2 столовые ложки чили-порошка;

щепотка или две кайенского перца.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Помойте и почистите куриное филе. Промокните бумажным полотенцем. Теперь нарежьте на кусочки размером около 2,5 см. Положите в пакет, добавьте соус для крыльев, закройте пакет. Поставьте в холодильник на 1 час.

Выньте курицу и оберните каждый кусочек беконом, закрепите зубочисткой. Теперь смешайте коричневый сахар, чили-порошок и кайенский перец в пирожковой форме и перемешайте. Обваляйте обернутую в бекон курицу в сахарной смеси со всех сторон.

Выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой или фольгой, смазанной растительным маслом. Выпекайте при 180 градусах около 30-35 минут или до тех пор, пока бекон не станет хрустящим.

Приятного аппетита!

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