Французское настроение. Рецепт салата с мясом и виноградом

Это одна из вариаций популярного салата из мяса и свежих фруктов.

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Салат с курицей и виноградом отлично подходит для летнего меню или для праздничного стола. Во Франции часто сочетают мясо и свежие фрукты, создавая невероятные блюда. Этот салат просто приготовить. К тому же вы можете выбрать заправку по своему вкусу: из майонеза, или из легкого несладкого йогурта с дижонской горчицей.

И курицу для этого салата можно взять, как копченую, так и просто отварную, или запеченную. Последнее предпочтительней. Так салат станет менее калорийным. Также можно использовать говядину. Она отлично подходит для салатов

Фокус расскажет, как приготовить этот салат.

Салат из курицы с виноградом

Ингредиенты:

300 г курицы;

200 г винограда разных сортов и цветов;

100 г стеблей сельдерея;

50 г орехов (грецких, кедровых или фисташковых);

150 г йогурта или майонеза;

1 ст. л. дижонской горчицы;

соль и перец по вкусу.

В качестве основы для салата лучше всего брать куриные грудки. Натрите их специями и солью. Запеките в духовке, на гриль-сковороде, или просто на сковороде под крышкой. После нарежьте, или разберите на волокна.

Отделите ягоды винограда от грозди и промойте их под холодной водой. Если ягоды большие, разрежьте их пополам и выньте косточки.

Нарежьте стебли сельдерея тонкими ломтиками или дольками.

Измельчите орехи ножом или в блендере до крупной крошки.

В небольшой миске смешайте йогурт или майонез с горчицей, солью и перцем до однородности. Лучше брать дижонскую горчицу, она имеет более мягкий и пряный вкус, чем обычная.

В большой миске смешайте курицу, виноград, сельдерей и орехи. Заправьте салат полученным соусом и перемешайте аккуратно.

Выложите салат на блюдо или тарелку и подавайте холодным или комнатной температуры.

Также вы можете приготовить очень вкусную курицу с каджунской приправой.