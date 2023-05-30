Французький настрій. Рецепт салату з м'ясом і виноградом

Це одна з варіацій популярного салату з м'яса та свіжих фруктів.

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Салат із куркою та виноградом чудово підходить для літнього меню або для святкового столу. У Франції часто поєднують м'ясо та свіжі фрукти, створюючи неймовірні страви. Цей салат просто приготувати. До того ж ви можете вибрати заправку на свій смак: із майонезу або з несолодкого легкого йогурту з діжонською гірчицею.

І курку для цього салату можна взяти як копчену, так і просто відварену або запечену. Останній варіант найкращий. Так салат стане менш калорійним. Також можна використовувати яловичину. Вона чудово підходить для салатів.

Фокус розповість, як приготувати салат.

Салат із курки з виноградом

Інгредієнти:

300 г курки;

200 г винограду різних сортів і кольорів;

100 г стебел селери;

50 г горіхів (волоських, кедрових чи фісташкових);

150 г йогурту чи майонезу;

1 ст. л. діжонської гірчиці;

сіль і перець до свого смаку.

Як основу для салату найкраще брати курячу грудку. Натріть її спеціями та сіллю. Запечіть у духовці, на гриль-сковороді або просто на сковороді під кришкою. Після цього наріжте або розберіть на волокна.

Відокремте ягоди винограду від грона та промийте їх під холодною водою. Якщо ягоди великі, розріжте їх навпіл і вийміть кісточки.

Наріжте стебла селери тонкими скибочками.

Подрібніть горіхи ножем або в блендері до крихти.

У невеликій мисці змішайте йогурт або майонез із гірчицею, сіллю та перцем до однорідності. Краще брати діжонську гірчицю, вона має м'якший і пряніший смак, ніж звичайна.

У великій мисці змішайте курку, виноград, селеру та горіхи. Заправте салат отриманим соусом і акуратно перемішайте.

Викладіть салат на тарілку та подавайте холодним або кімнатної температури.

Також ви можете приготувати смачну курку з каджунською приправою.