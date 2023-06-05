Шаурма в домашних условиях: как приготовить вкусный перекус
По вкусу такая шаурма ничем не отличается от той, что продают в киосках, а иногда выходит даже лучше.
Шаурма – любимый многими перекус, который можно купить в любом ларьке, выйдя в город. Однако несложно ее приготовить и в домашних условиях, выбирая начинку на свой вкус. Своим рецептом этого блюда поделилась кулинарный блогер Кристина. Его можно приготовить как для "быстро поесть", так и взять с собой на пикник.
Шаурма домашняя
Ингредиенты:
- филе куриного бедра – 1 кг;
- картофель – 2-3 шт;
- соль, паприка, сушеный чеснок, красный острый перец, масло растительное;
- лаваш;
- огурцы;
- помидоры;
- лук – 1 шт;
- сметана – 100 гр;
- чеснок — 1-2 зубчика;
- петрушка, кинза.
Способ приготовления:
Картошку помыть, почистить, нарезать брусочками. Огурцы и помидоры помыть, нарезать произвольно.
В миске смешать специи, растительное масло, филе, картошку и оставить мариноваться на час и даже больше
В половинку лука воткнуть шпажки и нанизать на них маринованное мясо. Вокруг выложить картофель и отправить в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 45-55 минут.
Пока мясо запекается, смешать сметану/майонез зелень, соль и чеснок.
Срезать готовое мясо, смешать с картошкой и собрать шаурму: мясо с картошкой, соус, огурец, помидоры, лук. Завернуть и обжарить на сухой сковороде до золотистости.
Ранее Фокус писал, как быстро приготовить маринованный салат к шашлыку.