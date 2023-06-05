Шаурма в домашних условиях: как приготовить вкусный перекус

По вкусу такая шаурма ничем не отличается от той, что продают в киосках, а иногда выходит даже лучше.

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Шаурма – любимый многими перекус, который можно купить в любом ларьке, выйдя в город. Однако несложно ее приготовить и в домашних условиях, выбирая начинку на свой вкус. Своим рецептом этого блюда поделилась кулинарный блогер Кристина. Его можно приготовить как для "быстро поесть", так и взять с собой на пикник.

Шаурма домашняя

Ингредиенты:

филе куриного бедра – 1 кг;

картофель – 2-3 шт;

соль, паприка, сушеный чеснок, красный острый перец, масло растительное;

лаваш;

огурцы;

помидоры;

лук – 1 шт;

сметана – 100 гр;

чеснок — 1-2 зубчика;

петрушка, кинза.

Способ приготовления:

Картошку помыть, почистить, нарезать брусочками. Огурцы и помидоры помыть, нарезать произвольно.

В миске смешать специи, растительное масло, филе, картошку и оставить мариноваться на час и даже больше

В половинку лука воткнуть шпажки и нанизать на них маринованное мясо. Вокруг выложить картофель и отправить в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 45-55 минут.

Пока мясо запекается, смешать сметану/майонез зелень, соль и чеснок.

Срезать готовое мясо, смешать с картошкой и собрать шаурму: мясо с картошкой, соус, огурец, помидоры, лук. Завернуть и обжарить на сухой сковороде до золотистости.

Ранее Фокус писал, как быстро приготовить маринованный салат к шашлыку.