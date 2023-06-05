Шаурма в домашніх умовах: як приготувати смачний перекус
На смак така шаурма нічим не відрізняється від тієї, що продають у кіосках, а іноді виходить навіть краще.
Шаурма — улюблений багатьма перекус, який можна купити в будь-якому кіоску, вийшовши в місто. Однак нескладно її приготувати і в домашніх умовах, вибираючи начинку на власний смак. Своїм рецептом цієї страви поділилася кулінарна блогерка Христина. Її можна приготувати як для "швидко поїсти", так і взяти з собою на пікнік.
Шаурма домашня
Інгредієнти:
- філе курячого стегна – 1 кг;
- картопля – 2-3 шт;
- сіль, паприка, сушений часник, червоний гострий перець, олія;
- лаваш;
- огірки;
- помідори;
- цибуля – 1 шт;
- сметана – 100 г;
- часник — 1-2 зубчики;
- петрушка, кінза.
Спосіб приготування:
Картоплю помити, почистити, нарізати брусочками. Огірки та помідори помити, нарізати довільно.
У мисці змішати спеції, олію, філе, картоплю і залишити маринуватися на годину і навіть більше
У половинку цибулі встромити шпажки і нанизати на них мариноване м'ясо. Навколо викласти картоплю і відправити до попередньо розігрітої до 200 градусів духовки на 45-55 хвилин.
Поки м'ясо запікається, змішати сметану/майонез зелень, сіль та часник.
Зрізати готове м'ясо, змішати з картоплею та зібрати шаурму: м'ясо з картоплею, соус, огірок, помідори, цибулю. Загорнути й обсмажити на сухій сковороді до золотистості.
Раніше Фокус писав, як швидко приготувати маринований салат до шашлику.