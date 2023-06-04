Сезон шашлику: як приготувати смачний маринований салат до м'яса
Така страва стане хітом будь-якого пікніка.
Свіжі та мариновані овочі — це найкраща закуска до м'яса. Особливо смачні вони на свіжому повітрі під шашлик. Огірки, помідори, перець у маринаді можна приготувати окремо, а можна зробити цілий салат, який після нетривалого маринування стане справжнім хітом пікніка, а гості попросять ще добавки. Своїм рецептом такого салату поділився відомий одеський кулінарний блогер Валерій Пономар. Страву готувати дуже швидко, і виходить неймовірно смачною.
Швидкомаринований салат до шашлику
Інгредієнти:
- свіжі помідори (краще чері, але можна будь-які інші) — 350 г;
- червона цибуля — 1 шт.;
- болгарський чи солодкий перець — 1/2 шт.;
- гострий перець — 1/2 шт. (до смаку);
- пучок зелені (петрушка, кінза, кріп, зелена цибуля);
- сік лимона чи лайма — 1 ст. л.;
- оливкова олія — 1 ст. л.;
- сіль — 1/2 ч. л.;
- сумах — 1/2 ч. л. (необов'язково);
- часник — 2 зубчики.
Спосіб приготування:
Овочі помити, перець почистити від насіння, цибулю порізати, порубати зелень. Усі інгредієнти змішати в глибокій мисці, герметично закрити її та відправити в холодильник маринуватися на годину.
Раніше Фокус писав, як приготувати мариновані помідори до шашлику, а також зробити смачні та хрусткі огірки. Крім того, до м'яса можна подати й мариновані перці, на приготування яких не знадобиться багато часу.