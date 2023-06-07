Быстро, вкусно и очень просто. Рецепт запеченных в духовке ребрышек

Ребрышки обычно готовят на мангале, но если его под рукой нет, сойдет и обычная духовка.

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Свиные, или говяжьи ребрышки являются очень популярным блюдом для гриля. Их маринуют, приправляют травами и жарят на углях. Шеф-повар Валя Саенко предлагает приготовить их в духовке. Так как не у всех есть возможность каждый раз разжигать гриль, когда захочется именно этого блюда.

По словам шеф-повара – это очень простой рецепт. Можно использовать как говяжьи, так и свиные ребрышки.

Ребрышки в духовке

Ингредиенты:

ребра – 2 кг;

копченая паприка – 2 ч. л.;

сухой перец чили – 0,5 ч. л.;

сухой чеснок – 2 ч л;

сухой лук – 2 ч. л;

соль – 1 ч. л.;

Масло растительное — 2 ст. л.;

соус барбекю.

Переворачиваем ребра мясной частью вниз и срезаем пленку. Далее маринуем в специях с маслом. Специи можно брать те, которые указаны в рецепте, а можно составить собственную смесь, или купить готовую приправу для мяса. Мариновать ребрышки надо не менее двух часов.

После заворачиваем их в два слоя фольги, кладем на противень и запекаем при 150 градусах в духовке примерно три часа.

Через два с половиной часа достаем и проверяем на мягкость, если твердые, запекаем еще. Далее смазываем любимым соусом барбекю и запекаем еще при 180 примерно 10 минут. Ребрышки готовы.

К ним отлично подойдет вареная, или запеченная молодая картошка. А также салат из свежих овощей. Например, салат из цветной капусты, или брокколи.