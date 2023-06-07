Салат с кабачком по-гречески: сезонное блюдо для тех, кто питается правильно
Салат получается очень питательным и легким для желудка.
Молодые свежие кабачки – один из самых популярных летних овощей, поэтому сейчас самое время расширить свое меню, добавив в него блюда с ними. Предлагаем вам приготовить салат с кабачком по-гречески, которым поделилась эксперт по быстрой и вкусной еде, посол проекта Джейми Оливера в Украине Дарья Дорошкевич в своем блоге.
Салат с кабачком по-гречески
Ингредиенты:
- небольшие кабачки – 2 шт;
- огурец большой – 1 шт;
- помидор большой – 1 шт;
- зеленый лук – 3 шт;
- салатный микс;
- очищенные семена подсолнечника – 2 горсти.
Для заправки:
- французская горчица – 1 ч. л. с горкой;
- лимонный сок – 1 ст. л;
- оливковое масло extra virgin – 1,5 ст. л;
- соль по вкусу.
- оливковое масло для жарки кабачков (еще можно их грилировать или жарить на огне).
Для подачи:
- греческий йогурт – 200 гр;
- оливковое масло extra virgin.
Способ приготовления:
Кабачки помыть, порезать на тонкие пластинки и перерезать пластинки еще раз. Пожарить их на сковородке с оливковым маслом до золотистого цвета с обеих сторон, посолить. Готовые кабачки выложить на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир.
В глубокой миске смешать горчицу, оливковое масло и лимонный сок, добавить туда салатные листья, порезанный огурец, порезанный кубиками помидор, лук и семена подсолнечника. Туда же сложить уже остывшие кабачки, все хорошо перемешать.
На блюдо вылить йогурт, разровнять его по всей поверхности, полить оливковым маслом и сверху выложить готовый салат.
Ранее Фокус писал, как приготовить торт из кабачков.