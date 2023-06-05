Сезон кабачков: рецепт вкуснейшего кабачкового торта (видео)

Такой торт можно подавать сразу, но если он постоит несколько часов в холодильнике, то будет еще вкуснее.

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Молодые кабачки – одни из самых популярных овощей летом, поскольку из них можно приготовить немало вкусных и легких блюд, и речь – не только о легендарной кабачковой икре. Предлагаем вам попробовать изумительно вкусный кабачковый торт по рецепту кулинарного блогера Юлии Симончук. Уверены, что он станет одним из самых любимых блюд на вашем столе.

Кабачковый торт

Ингредиенты:

кабачки – 600 гр;

яйца – 3 шт;

мука – 120 гр;

сметана – 1 ст. л;

соль, перец – по вкусу.

Для начинки:

сметана – 150 гр;

майонез – 150 гр;

помидор – 1 шт;

чеснок — 1-3 зубчика;

зелень.

Способ приготовления:

Кабачки натереть на крупную терку, добавить к ним яйца, муку, сметану, соль, перец и все хорошо перемешать. Чтобы тесто было нежнее, можно перебить массу блендером.

На сковороде пожарить тонкие блинчики. Чтобы блины при переворачивании не рвались, лучше делать небольшой диаметр. Смешать сметану с майонезом, добавить чеснок. Перемазать каждый блинчик сметанно-майонезным соусом. Между некоторыми коржами можно положить порезанный тонкими кольцами помидор или болгарский перец.

Готовый торт украсить по своему желанию и отправить его в холодильник, чтобы он настоялся несколько часов. Можно есть его и сразу.

Ранее Фокус писал, как приготовить печеночный торт.