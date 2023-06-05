Сезон кабачків: рецепт найсмачнішого кабачкового торта (відео)
Такий торт можна подавати відразу, але якщо він постоїть кілька годин у холодильнику, то буде ще смачнішим.
Молоді кабачки – одні з найпопулярніших овочів влітку, оскільки з них можна приготувати чимало смачних та легких страв, і мова – не лише про легендарну кабачкову ікру. Пропонуємо вам скуштувати смачний кабачковий торт за рецептом кулінарної блогерки Юлії Симончук. Впевнені, що він стане однією з найулюбленіших страв на вашому столі.
Кабачковий торт
Інгредієнти:
- кабачки – 600 г;
- яйця – 3 шт;
- борошно – 120 г;
- сметана – 1 ст. л;
- сіль, перець – до смаку.
Для начинки:
- сметана – 150 г;
- майонез – 150 г;
- помідор – 1 шт;
- часник – 1-3 зубчики;
- зелень.
Спосіб приготування:
Кабачки натерти на велику тертку, додати до них яйця, борошно, сметану, сіль, перець і добре перемішати. Щоб тісто було ніжнішим, можна перебити масу блендером.
На сковороді посмажити тонкі млинці. Щоб млинці під час перевертання не рвалися, краще робити невеликий діаметр. Змішати сметану з майонезом, додати часник. Перемазати кожен млинець сметанно-майонезним соусом. Між деякими коржами можна покласти нарізаний тонкими кружальцями помідор або болгарський перець.
Готовий торт прикрасити за своїм бажанням і відправити в холодильник, щоб він настоявся кілька годин. Можна їсти його й одразу.
Раніше Фокус писав як приготувати печінковий торт.