Новий погляд на класику. Вишуканий рецепт печінкового торта від Євгена Клопотенка

Печінковий торт зазвичай готують із майонезом, але український шеф-кухар запропонував новий оригінальний рецепт цієї страви з ягодами.

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Печінковий торт — це та страва, про яку всі знають, але рідко готують, воліючи пробувати його в гостях. Класичний рецепт передбачає, що, крім млинців із печінки, в ньому буде ще й майонез із часником. Але відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко пропонує новий погляд на цю страву. У його рецепті майонезу немає, зате є ягоди та м'який крем-сир.

Перед тим, як почати готувати, потрібно вибрати смачну курячу печінку. На ній не повинно бути жовтих плям — це означає, що на субпродукт потрапила жовч, а значить печінка буде гіркуватою. Також її треба очистити від плівок та зайвого жиру, ретельно промити та обсушити паперовим рушником.

Печінковий торт із ягодами

Складові:

Куряча печінка — 500 г;

Два яйця;

Борошно — 3 ст. л.;

Заморожена смородина — 150 г;

Молоко — 150 мл;

Крем-сир — 400 г;

Цибулевий конфітюр — 100 г (за бажанням);

Рослинна олія — 2 ст. л.;

Сіль та перець до свого смаку.

Для початку потрібно розморозити ягоди смородини. Просто покладіть їх у миску і нехай розморожуються за кімнатної температури.

Курячу печінку очистіть від плівок та жиру, промийте у холодній воді. До печінки додайте молоко та два яйця і перебийте блендером до однорідності. Додайте три столові ложки борошна і додайте олію. Посоліть і поперчіть і знову перебийте блендером. Заготівля має нагадувати тісто для тонких млинців.

Розігрійте сковороду з невеликою кількістю рослинної олії і смажте печінкові млинці доки не підрум'яняться з кожного боку. Готові млинці повинні охолонути.

Розморожені смородини ягоди подрібніть блендером, у вас вийде ягідне пюре. Змішайте смородину із крем-сиром.

Тепер збирайте печінковий торт. Кожен печінковий млинець змащуйте крем-сиром із ягідним пюре і збирайте стопочкою. Зверху прикрасьте конфітюром цибулі. Після цього відправте печінковий торт в холодильник на пару годин.

Також з печінки ви можете приготувати начинку для смачних смажених пиріжків. Рецепт тіста для пиріжків дуже простий — для нього потрібні дріжджі, борошно, цукор та вода.