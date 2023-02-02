Новый взгляд на классику. Изысканный рецепт печеночного торта от Евгения Клопотенко

Печеночный торт обычно готовят с майонезом, но украинский шеф-повар предложил новый оригинальный рецепт этого блюда с ягодами.

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Печеночный торт – это то блюдо о котором все знают, но редко готовят, предпочитая пробовать его в гостях. Классический рецепт предполагает, что кроме блинчиков из печенки в нем будет еще и майонез с чесноком. Но известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко предлагает новый взгляд на это блюдо. В его рецепт майонеза нет, зато есть ягоды и мягкий крем-сыр.

Перед тем, как начать готовить, нужно выбрать вкусную куриную печенку. На ней не должно быть желтых пятен – это значит, что на субпродукт попала желчь, а значит печень будет горьковатой. Также ее надо очистить от пленок и лишнего жира, тщательно промыть и обсушить бумажным полотенцем.

Печеночный торт с ягодами

Ингредиенты:

Куриная печень — 500 гр;

Два яйца;

Мука – 3 ст. л.;

Замороженная смородина – 150 гр;

Молоко — 150 мл;

Крем-сыр — 400 гр;

Луковый конфитюр — 100 гр. (по желанию);

Растительное масло – 2 ст. л.;

соль и перец по вкусу.

Для начала нужно разморозить ягоды смородины. Просто положите их в миску и пусть размораживаются при комнатной температуре.

Куриную печень очистите от пленочек и жира, промойте в холодной воде. К печенке добавьте молоко и два яйца и перебейте блендером до однородности. Добавьте три столовые ложки муки и добавьте растительное масло. Посолите и поперчите и снова перебейте блендером. Заготовка должна напоминать тесто для тонких блинчиков.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла и жарьте печеночные блинчики пока не подрумянятся с каждой стороны. Готовые блинчики должны остыть.

Размороженные ягоды смородины измельчите блендером, у вас получится ягодное пюре. Смешайте смородину с крем-сыром.

Теперь собирайте печеночный торт. Каждый печеночный блинчик смазывайте крем-сыром с ягодным пюре и собирайте стопочкой. Сверху украсьте луковым конфитюром. После отправьте печеночный торт в холодильник на пару часов.

Также из печенки вы можете приготовить начинку для вкуснейших жареных пирожков. Рецепт теста для пирожков очень прост – для него нужны дрожжи, мука, сахар и вода.