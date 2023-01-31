Вкусно и просто. Рецепт дрожжевых пирожков с куриной печенкой

Классические дрожжевые пирожки хороши с любой начинкой, но с печенкой они особенно вкусны.

Related video

Есть несколько правил, чтобы приготовить печень вкусно: должно быть много лука. Это работает и при приготовлении паштета и когда вы готовите начинку. А тесто вы можете использовать и для других рецептов.

Пирожки с куриной печенкой

Ингредиенты:

Пшеничная мука — 670 гр;

Сахар — 2 ст. л.;

Вода — 500 мл;

Растительное масло — 75 мл;

Сухие дрожжи — 5 гр;

Куриная печень — 600 гр;

Три луковицы;

Соль.

Смешайте в миске дрожжи и одну столовую ложку сахара. Залейте небольшим количество теплой воды и дайте дрожжам "заработать". На это уйдет минут пять.

После в другой миске смешайте оставшуюся теплую воду, чайную ложечку соли, оставшийся сахар и пять столовых ложек растительного масла. Добавьте дрожжи и перемешайте. Муку добавляйте постепенно и тщательно перемешивайте.

Получившееся тесто соберите в шар и положите в миску, накройте пленкой, или полотенцем и оставьте в покое на полтора часа, чтобы оно поднялось.

А пока приготовим начинку. Лук нарежьте полукольцами и протушите на слабом огне, пока он не станет прозрачным.

Печень промойте и обсушите, добавьте к луку и тушите минут десять под закрытой крышкой. Посолите и поперчите. Можете добавить любимые травы.

Лук с печенкой пропустите через мясорубку. Если бы мы готовили паштет, то просто бы измельчили ингредиенты в блендере, но в пирожках должна ощущаться структура. Так что или мясорубка, или просто порубите ингредиенты ножом.

Поделите тесто на шарики одинакового размера. Раскатывайте, кладите в центр кружочка начинку, залепливайте и формируйте пирожки.

Жарьте пирожки в большом количестве растительного масла и складывайте на бумажную салфетку, чтобы впитался лишний жир.

Также вы можете готовить пирожки с тестом на кефире. Это тесто готовится очень просто и к нему подойдет любая начинка.