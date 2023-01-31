Смачно та просто. Рецепт дріжджових пиріжків із курячою печінкою

Класичні дріжджові пиріжки хороші з будь-якою начинкою, але з печінкою вони особливо смачні.

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Є кілька правил, щоб приготувати печінку смачно: має бути багато цибулі. Це працює і під час приготування паштету, і коли ви готуєте начинку. А тісто можна використовувати і для інших рецептів.

Пиріжки з курячою печінкою

Складові:

Пшеничне борошно — 670 гр;

Цукор — 2 ст.л.;

Вода — 500 мл;

Рослинна олія — 75 мл;

Сухі дріжджі — 5 гр;

Куряча печінка — 600 гр;

Три цибулини;

Сіль.

Змішайте в мисці дріжджі й одну столову ложку цукру. Залийте невеликою кількістю теплої води й дайте дріжджам "запрацювати". На це піде хвилин п'ять.

Потім в іншій мисці змішайте теплу воду, що залишилася, чайну ложечку солі, цукор, що залишився, і п'ять столових ложок рослинної олії. Додайте дріжджі та перемішайте. Борошно додайте поступово та ретельно перемішуйте.

Тісто, що вийшло, зберіть разом і покладіть у миску, накрийте плівкою або рушником і дайте відпочити на півтори години, щоб воно піднялося.

А поки що приготуємо начинку. Цибулю наріжте півкільцями та протушкуйте на слабкому вогні, поки вона не стане прозорою.

Печінку промийте й обсушіть, додайте до цибулі й тушкуйте хвилин десять під закритою кришкою. Посоліть і поперчіть. Можете додати улюблені трави.

Цибулю з печінкою пропустіть через м'ясорубку. Якби ми готували паштет, то просто подрібнили б інгредієнти в блендері, але в пиріжках має відчуватися структура. Так що або м'ясорубка, або просто посікти інгредієнти ножем.

Розділіть тісто на кульки однакового розміру. Розкачуйте, кладіть у центр кружечка начинку, заліплюйте й формуйте пиріжки.

Смажте пиріжки у великій кількості рослинної олії та складайте на паперову серветку, щоб увібрався зайвий жир.

Також ви можете готувати пиріжки з тістом на кефірі. Це тісто готується дуже просто, і до нього підійде будь-яка начинка.