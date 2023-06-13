Сытно и быстро: рецепт куриных бомбочек с грибами

Такие бомбочки можно подавать как отдельно, так и с гарниром.

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Продолжая тему вкусового сочетания куриного мяса и грибом, не можем обойти вниманием рецепт из кулинарного канала "Рецепты каждый день". Куриные бомбочки с грибами – отличная альтернатива сытному ужину. Их можно в качестве перекуса брать с собой на работу, а также на пикник.

Куриные бомбочки с грибами

Ингридиенты:

куриное филе – 500 гр;

грибы – 300 гр;

сыр нежирный – 70 гр;

сливки 20% – 3 ст. л;

лук – 1 шт.;

соль, перец черный молотый – по вкусу.

Способ приготовления:

Грибы нарезать кубиками и обжарить на оливковом масле с измельченным луком, в конце посолить и поперчить. К грибам добавить натертый сыр и сливки, перемешать. Куриное филе отбить, посолить, поперчить. В центр положить грибной фарш, свернуть, придав форму "бомбочки", при необходимости заколоть зубочистками.

Завернуть в фольгу (фольгу предварительно смазать оливковым маслом) и запекать в духовке при температуре 200 градусов 30 минут, после чего снять фольгу и дать подрумяниться еще 5-10 минут.

Ранее Фокус писал, как приготовить закусочный торт с курицей и грибами.