Ситно і швидко: рецепт курячих бомбочок з грибами
Такі бомбочки можна подавати як окремо, так і з гарніром.
Продовжуючи тему смакового поєднання курячого м'яса та грибом, не можемо залишити без уваги рецепт з кулінарного каналу "Рецепти щодня". Курячі бомбочки з грибами – чудова альтернатива ситній вечері. Їх можна як перекус брати з собою на роботу, а також на пікнік.
Курячі бомби з грибами
Інгредієнти:
- куряче філе – 500 г;
- гриби – 300 г;
- сир нежирний – 70 г;
- вершки 20% — 3 ст. л;
- цибуля – 1 шт.;
- сіль, перець чорний мелений – до смаку.
Спосіб приготування:
Гриби нарізати кубиками й обсмажити на оливковій олії з подрібненою цибулею, в кінці посолити і поперчити. До грибів додати натертий сир та вершки, перемішати. Куряче філе відбити, посолити, поперчити. У центр покласти грибний фарш, згорнути, надавши форму "бомбочки", за необхідності заколоти зубочистками.
Загорнути у фольгу (заздалегідь змастити фольгу оливковою олією) і запікати в духовці при температурі 200 градусів 30 хвилин, після чого зняти фольгу і дати підрум'янитися ще 5-10 хвилин.
Раніше Фокус писав, як приготувати закусочний торт із куркою та грибами.