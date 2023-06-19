Вкусно, просто и быстро. Рецепт оладий из кабачка

Секрет в том, что нужно не тереть кабачок, а нарезать его соломкой.

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Сейчас, когда сезон кабачков и цуккини, самый актуальный вопрос: как их приготовить. Можно просто пожарить, можно сделать икру, или рагу. А можно приготовить вкуснейшие оладьи.

Обычно кабачок, или цуккини для оладий натирают на крупной терке. И так гораздо быстрее, но тогда выделяется слишком много сока. Так что секрет этих оладий – в нарезке соломкой. Именно так их рекомендует приготовить украинский шеф-повар Владимир Ярославский. По его словам, текстура получается просто "невероятной".

Оладьи из кабачка

Ингредиенты:

220 г цуккини, или молодых кабачков;

1 большое яйцо;

половинка средней луковицы;

много зелени по своему вкусу (укроп, петрушка, базилик, зеленый лук);

2 ст. л. муки;

соль, перец, масло для жарки.

Кабачок нарезаем тонкой соломкой, лук – мелкими кубиками. Добавляем мелко нарезанную зелень. Вбиваем яйцо и добавляем муку, чтобы получилась вязкая масса. Солим и перчим.

Хорошо перемешиваем тесто для оладий с кабачком. Разогреваем сковороду на среднем огне и выкладываем оладьи столовой ложкой.

Если будете брать молодой кабачок и жарить много оладий, то кабачок нужно сначала посолить, дать постоять минут 10-15, слить полученный сок и потом уже добавлять зелень, яйца и муку. Иначе оладьи будут растекаться.

Такие оладьи можно подавать сразу. К ним хорошо подойдет соус из сметаны, или несладкого йогурта с укропом, чесноком и мелко порезанными свежими огурчиками. Можно подавать просто со сметаной. Ими можно дополнить блюда из рыбы, или просто жареную курицу.

А как приготовить вкуснейшую жареную курочку с соусом, Фокус рассказывал ранее.