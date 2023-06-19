Смачно, просто та швидко. Рецепт оладок із кабачка

Секрет у тому, що треба не терти кабачок, а нарізати його соломкою.

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Зараз, коли сезон кабачків та цукіні, найактуальніше питання: як їх приготувати. Можна просто посмажити, можна зробити ікру, або рагу. А можна приготувати найсмачніші оладки.

Зазвичай кабачок або цукіні для оладок натирають на великій тертці. І так набагато швидше, але тоді виділяється дуже багато соку. Отже, секрет цих оладок – у нарізці соломкою. Саме так їх рекомендує приготувати український шеф-кухар Володимир Ярославський. За його словами, текстура виходить просто "неймовірною".

Оладки із кабачка

Інгредієнти:

220 г цукіні, або молодих кабачків;

1 велике яйце;

половинка середньої цибулини;

багато зелені на свій смак (кріп, петрушка, базилік, зелена цибуля);

2 ст. л. борошна;

сіль, перець, олія для смаження.

Кабачок нарізаємо тонкою соломкою, цибулю – дрібними кубиками. Додаємо дрібно нарізану зелень. Вбиваємо яйце і додаємо борошно, щоб вийшла в'язка маса. Солимо і перчимо.

Добре перемішуємо тісто для оладок із кабачком. Розігріваємо сковороду на середньому вогні та викладаємо оладки столовою ложкою.

Якщо братимете молодий кабачок і смажитимете багато оладок, то кабачок потрібно спочатку посолити, дати постояти хвилин 10-15, злити отриманий сік і потім вже додавати зелень, яйця і борошно. Інакше оладки розтікатимуться.

Такі оладки можна подавати одразу. До них добре підійде соус зі сметани, або несолодкого йогурту з кропом, часником та дрібно порізаними свіжими огірками. Можна подавати просто зі сметаною. Ними можна доповнити страви з риби або просто смажену курку.

А як приготувати смачну смажену курочку із соусом, Фокус розповідав раніше.