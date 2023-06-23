Вкусный рулет на завтрак: рецепт из лаваша и ветчины

Если вы не знаете, что приготовить на завтрак, то этот рецепт точно вам понравится.

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Если утром у вас есть время и желание сытно поесть, то этот рецепт точно вам понравится. Из тонкого лаваша, или тортильи можно приготовить множество вкусных блюд, ведь завернуть в них можно любую начинку.

Но этот рецепт отличается. Ведь тогда лаваш нужно запечь на сковороде, так чтобы расплавился сыр. Рецепт опубликовала кулинарный блогер, которая пишет под ником masha.stories.

Рулет из лаваша

Ингредиенты:

лаваш;

ветчина;

томаты;

зеленый лук;

сыр;

2 яйца;

молоко 1/2 стакана;

щепотка соли;

Сколько грамм того, или иного ингредиента вы возьмете, зависит только от вас. Может, вам захочется больше ветчины, а может – больше сыра. Сыр можно взять любой твердый, но также подойдет сулугуни, моцарелла, или даже сыр с плесенью, если вам хочется более пикантного вкуса.

Ветчину нарежьте соломкой, помидоры – тонкими ломтиками, сыр натрите на крупной терке. Зеленый лук мелко нарежьте. Заверните начинку в лаваш, нарезанный на ровные прямоугольники. Размер рулетов регулируйте сами.

В отдельной миске взбейте два яйца и молоко. Обмакните каждый рулет в молочно-яичную смесь и обжарьте на сковороде. Впрочем, запечь такие рулеты можно и в духовке, главное, застелить противень пергаментом для выпечки.

Если жарите, делайте это на среднем огне, чтобы сыр в начинке расплавился.

Также вы можете приготовить оригинальный салат "Цезарь", но не традиционным салатом, а со вкусной хрустящей брокколи.