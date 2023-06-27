Свиные ребрышки в пиве: как приготовит вкуснейшее блюдо просто и без хлопот

При подаче ребрышки можно посыпать рубленой зеленью.

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Свиные ребрышки – очень унивесальный продукт. Они идеально дополняют борщ, рагу и множество других блюд. Но сегодня предлагаем приготовить их отдельно, по рецепту известного одесского кулинарного блогера Валерия Пономаря. Он детально рассказал и показал, как можно создать настоящий кулинарный шедевр, приготовив ребрышки в пиве. Они станут отличным дополнением любого праздника и изумят своим вкусом.

Свиные ребра в пиве

Ингредиенты:

свиные ребра – 2 кг;

чеснок – 2 зубчика;

имбирь – 1 ч. л;

лук – 3 шт;

пиво темное – 200 мл;

вода – 100 мл;

соль и перец – по вкусу;

мед – 1 ст. л;

тимьян – 1 веточка.

Способ приготовления:

Ребра помыть, очистить от пленок, обжарить на растительном масле до румяной корочки. В этой же сковороде обжарить чеснок, имбирь и много лука около 4-5 минут.

После этого вернуть ребрышки, выложив их поверх лука, влить туда же пиво и воду, добавить тимьян и накрыть крышкой. Томить на медленном огне 1 час 20 минут.

Огонь сделать максимальным, снять крышку, проверить на соль, не забывая, что при вываривании жидкости насыщенность готового продукта будет выше. Уварить на максимальном огне до карамелизации мяса, луковая масса должна быть густой.

При подаче ребрышки можно посыпать рубленой зеленью.

Ранее Фокус писал, как приготовить свиные ребрышки с пикантным соусом в духовке.