Отличный ужин: рецепт курицы с молодым картофелем и лимоном
Это вкусное блюдо очень просто приготовить из самых простых продуктов.
Это блюдо можно приготовить как из целой курицы, так и из тех ее частей, которые вам больше всего нравятся: ножки, бедрышки, крылышки.
Если готовите из целой курицы, то ее предварительно нужно разделать с помощью ножниц, или острого ножа. Рецепт был опубликован на кулинарном сайте Picante Cooking.
Курица с картофелем и лимоном
Ингредиенты:
- 1 небольшая курица (или те части курицы, которые вы любите);
- 600-800 грамм мелкого молодого картофеля;
- 1 лимон;
- 1 головка чеснока;
- 2 ст. л. растительного масла;
- соль по вкусу.
Для маринада:
- 2 ч. л. соли;
- 1 ч. л. паприки;
- 1 ч. л. гранулированного чеснока;
- ½ ч. л. черного молотого перца;
- ½ ч.л. молотого кумина (зира).
Разделанную курицу нужно замариновать за день до того, как будете ее готовить. Смешайте в мисочке все ингредиенты и тщательно натрите мясо этой смесью специй. Лучше сразу разместить ее в той посудине, в которой и будете запекать. Отправьте курицу в холодильник на ночь, пусть пропитается ароматами.
Картофель тщательно помойте и бросьте в холодную воду. Доведите до кипения, поварите одну минуту и снимите с огня. До готовности он уже дойдет в духовке.
Разогрейте духовку до 200 градусов. Выложите картофель рядом с курицей, между положите зубчики чеснока и дольки лимона. Сбрызните картофель и курицу растительным маслом и посолите.
Запекайте 20 минут. Уменьшите температуру до 180 градусов и запекайте еще 30-40 минут, пока курица не будет готова.
Достаньте курицу с картошкой из духовки и оставьте на 15 минут "отдохнуть".
Подавайте курицу вместе с картофелем и запеченными лимонами и чесноком.
К такому блюду отлично подойдет салат из свежих овощей. Приготовьте вкуснейший греческий салат.