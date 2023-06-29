Десерт-легенда: как приготовить львовский сырник
Для того, чтобы сырник получился максимально вкусным, лучше брать для него жирные и качественные продукты.
Львовский сырник – визитная карточка украинского города, название которого он носит. Этот десерт популярен не только среди местных жителей, но и среди туристов. Он пользуется популярностью из-за своей нежной консистенции и шоколадно-творожного вкуса. Предлагаем приготовить его в домашних условиях по рецепту кулинарного блогера Юлии Симончук.
Львовский сырник
Ингредиенты:
- сыр кисломолочный жирный – 1 кг;
- сахар – 140 гр;
- яйца – 4 шт;
- сметана жирная – 85 гр;
- масло – 145 гр;
- ванильный сахар – 10 гр;
- крахмал кукурузный – 35 гр;
- изюм – 100 гр;
- цедра – 1 лимона (или апельсина).
Для глазури:
- масло – 70 гр;
- сметана – 60 гр;
- какао – 15 гр;
- сахар – 50 гр.
Способ приготовления:
Творог смешать с сахаром, сметаной, ванильным сахаром и перебить все блендером или перетереть через сито, чтобы не было комочков. Добавить растопленное и охлажденное масло, крахмал и перемешать.
Ввести по одному яйцу, после каждого перемешивая массу лопаткой. Далее положить туда же предварительно запаренные изюм и цедру. Перемешать и выложить в форму, смазанную маслом и застеленную пергаментом. Выпекать при температуре
170 градусов 35-50 минут. Когда сырник остынет, аккуратно вынуть его из формы.
Для глазури к растопленному маслу добавить все остальные ингредиенты, перемешать и варить на медленном огне 3-4 минуты, постоянно помешивая.
Теплой глазурью полить охлажденный сырник. Поставить в холодильник на несколько часов, лучше на ночь.
Чтобы сырник был вкусный, нужно брать жирный сыр, хорошую и жирную сметану и качественное масло, а также, по возможности, домашние яйца.
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