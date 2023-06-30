Рецепт паштета из куриной печенки: пошаговая инструкция

Такой паштет – это идеальное блюдо для перекуса.

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Вкусный паштет лучше готовить самостоятельно. Притом, что готовится и отлично хранится в холодильнике на тот случай, когда вам захочется перекусить.

Из куриной печени паштет получается особенно вкусным и нежным, и главное, печень не требуется как-то особенно подготавливать перед приготовлением блюда. Вкусным рецептом поделилась шеф-повар Валентина Саенко.

Паштет из куриной печени⠀

Ингредиенты:

куриная печень – 400 гр;

одна небольшая морковка;

одна луковица;

сливочное масло – 100 г;

чеснок – 3 зубчика;

белое сухое вино – 100 г;

жирные сливки – 50 г;

соль и перец.

Мелко нарежьте морковку и обжарьте на среднем огне на растительном масле. Лук очистите и нарежьте кубиками. Насчет размера кубиков можете не переживать, все равно все ингредиенты окажутся в блендере.

Обжарьте вместе с морковью на небольшом огне. Лук не должен стать золотистым, а просто прозрачным.

После добавьте куриную печень и чеснок. Чеснок можно мелко нарезать, а можно пропустить через пресс.

Добавьте сливочное масло и белое вино. Также можно добавить херес, или немного коньяка. Спиртное придаст паштету нежный оригинальный привкус. Мешаем, пока алкоголь не испарится.

Это займет еще минут 15. Дальше снимаем будущий паштет с огня, немного остужаем и перебиваем блендером.

Возвращаем паштет на сковороду, добавляем сливки, даем закипеть, постоянно помешивая. Солим, перчим и готово.

Раскладываем по формочкам, или в одну мисочку, лучше керамическую и ставим в холодильник. Если хотите сохранить паштет подольше – залейте его сверху растопленным сливочным маслом, чтобы он полностью покрывал паштет.

Подаем со свежим хлебом, крекерами, можно дополнить паштет мармеладом из лука, или даже джемом из кислых ягод, вроде клюквы. Это очень вкусно.

Также вы можете приготовить вкусную тушеную говядину с луком.