Сытное блюдо к ужину. Рецепт тушеной говядины с луком

Постарайтесь для этого рецепта купить маленькие луковки, так получится вкуснее и само блюдо будет выглядеть интересно.

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Тушеная говядина – это очень вкусно. Особенно, если приготовить его со специями и добавить в блюдо маленькие луковички, которые в американской кухне называют "бейби-лук". Конечно, можно использовать и обычный лук, просто нарезав его помельче, но маленькие луковки точно украсят ваше блюдо.

Оригинальным рецептом поделилась кулинарный блогер, которая пишет под ником lanas_diet.

Можно использовать говядину, а можно и баранину для этого блюда.

Тушеная говядина с луком

Ингредиенты:

говядина – 1,5 кг;

томатная паста — 1-2 ст.л;

помидоры – 400 г;

25 штук бейби-луковиц.

Для маринада:

3 зубчика чеснока слайсами;

5-6 горошин душистого перца;

5-6 цветочков гвоздики;

2-3 лавровых листа;

палочка корицы;

125 мл красного вина;

3-4 ст. л винного белого уксуса;

1 ч. л. орегано.

Смешайте все ингредиенты для маринада и залейте им мясо, нарезанное на стейки. Оставьте часов на шесть, чтобы мясо хорошенько промариновалось. На сковороде с высоким бортом или в антипригарной кастрюле поджарьте луковички целиком на растительном масле. Масло будет брызгаться.

После уберите лук и обжарьте мясо. Маринад не выливайте – он нам еще понадобится.

Мясо обжарьте с двух сторон, пока не подрумянится, порциями, чтобы оно жарилось, а не варилось.

В конце к мясу положите луковички, добавьте томатную пасту и нарезанные кубиками помидоры. Влейте маринад и залейте кипятком, чтобы полностью покрыть мясо. Посолите и поперчите.

Время приготовления будет зависеть от мяса. Первый час готовьте под крышкой, далее крышку уберите и готовьте, пока мясо не станет мягким. Это займет не менее двух часов.

Очень вкусно подавать такое блюдо с картофельным пюре, или пастой. Как приготовить вкусное пюре, Фокус рассказывал ранее.

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