Ситна страва до вечері. Рецепт тушкованої яловичини з цибулею
Постарайтеся для цього рецепта купити маленькі цибулинки, так вийде смачніше і сама страва матиме цікавий вигляд.
Тушкована яловичина — це дуже смачно. Особливо, якщо приготувати її зі спеціями та додати до страви маленькі цибулинки, які в американській кухні називають "бейбі-цибуля". Звісно, можна використовувати і звичайну цибулю, просто нарізавши її дрібно, але маленькі цибулинки точно прикрасять вашу страву.
Оригінальним рецептом поділилася кулінарна блогерка, яка пише під ніком lanas_diet.
Можна використовувати яловичину, а можна й баранину для цієї страви.
Тушкована яловичина з цибулею
Інгредієнти:
- яловичина — 1,5 кг;
- томатна паста — 1-2 ст.л;
- помідори — 400 г;
- 25 штук бейбі-цибулин.
Для маринаду:
- 3 зубчики часнику слайсами;
- 5-6 горошин запашного перцю;
- 5-6 квіточок гвоздики;
- 2-3 лаврові листки;
- паличка кориці;
- 125 мл червоного вина;
- 3-4 ст. л винного білого оцту;
- 1 ч. л. орегано.
Змішайте всі інгредієнти для маринаду і залийте ним м'ясо, нарізане на стейки. Залиште годин на шість, щоб м'ясо гарненько промаринувалося. На пательні з високим бортом або в антипригарній каструлі підсмажте цибулинки цілком на рослинній олії. Олія буде бризкатися.
Після приберіть цибулю й обсмажте м'ясо. Маринад не виливайте — він нам ще знадобиться.
М'ясо обсмажте з двох боків, поки не підрум'яниться, порціями, щоб воно смажилося, а не варилося.
Наприкінці до м'яса покладіть цибулинки, додайте томатну пасту та нарізані кубиками помідори. Влийте маринад і залийте окропом, щоб повністю покрити м'ясо. Посоліть і поперчіть.
Час приготування залежатиме від м'яса. Першу годину готуйте під кришкою, далі кришку приберіть і готуйте, поки м'ясо не стане м'яким. Це займе не менше двох годин.
Дуже смачно подавати таку страву з картопляним пюре, або пастою. Як приготувати смачне пюре, Фокус розповідав раніше.
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