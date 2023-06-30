Соус пондзу: рецепт пикантной добавки к мясу и рыбе

Если хотите придать блюдам новый вкус – этот соус именно то, что вы ищете!

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Соус понзу (пондзу) – это жидкая приправа с ярким цитрусовым вкусом, которая очень популярна в японской кухне. Название соуса образовано из двух слов. Пон заимствовано из голландского pons, которое имеет схожий смысл и происходит от английского punch — пунш, а дзу (яп. 酢) — по-японски уксус. Он отлично сочетается с овощами, морепродуктами и мясом. В Украине о нем слышали далеко не все, поэтому предлагаем попробовать приготовить его на своей кухне, тем более, что ничего сложного в этом нет. Как правильно сделать пондзу, рассказали в блоге "Рецепты каждый день".

Соус пондзу

Ингредиенты:

соевый соус – 80 мл;

апельсин – 0,5 шт;

лимон – 0,5 шт;

лайм – 0,5 шт;

чеснок – 3 зубчика;

имбирь – 1 шт;

перец чили – 1 шт;

кинза – 1/4 пучка

Способ приготовления:

Цитрусовые вымыть, снять цедру полосками без белой части. Цедру опустить в прохладную кипяченную воду, на время пока готовится соус.

Из всех цитрусовых отжать сок и слить в сотейник. Перец чили добавить в сок и поставить на газ. Выпарить сок до загустения.

Кусочек имбиря очистить и натереть на мелкой терке. Чеснок так же очистить и натереть на терке.

В пиалу налить соевый соус. Выжать из чеснока и имбиря сок в соевый соус. Добавить выпаренный цитрусовый сок и добавить цедру, ранее замоченную. Без воды. Оставить на пять минут.

Соус процедить в соусник. Кинзу мелко порубить и добавить в соус.

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