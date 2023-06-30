Соус пондзу: рецепт пікантної добавки до м'яса та риби

Якщо хочете надати стравам нового смаку — цей соус саме те, що ви шукаєте!

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Соус понзу (пондзу) — це рідка приправа з яскравим цитрусовим смаком, яка дуже популярна в японській кухні. Назва соусу утворена з двох слів. Пон запозичено з голландського pons, яке має схожий сенс і походить від англійського punch — пунш, а дзу (яп. 酢) — по-японськи оцет. Він чудово поєднується з овочами, морепродуктами і м'ясом. В Україні про нього чули далеко не всі, тому пропонуємо спробувати приготувати його на своїй кухні, тим більше, що нічого складного в цьому немає. Як правильно зробити пондзу, розповіли в блозі "Рецепти щодня".

Соус пондзу

Інгредієнти:

соєвий соус — 80 мл;

апельсин — 0,5 шт;

лимон — 0,5 шт;

лайм — 0,5 шт;

часник — 3 зубчики;

імбир — 1 шт;

перець чилі — 1 шт;

кінза — 1/4 пучка

Спосіб приготування:

Цитрусові вимити, зняти цедру смужками без білої частини. Цедру опустити в прохолодну кип'ячену воду, на час поки готується соус.

З усіх цитрусових віджати сік і злити в посуд з товстим дном. Перець чилі додати в сік і поставити на газ. Випарити сік до загустіння.

Шматочок імбиру очистити й натерти на дрібній тертці. Часник так само очистити й натерти на тертці.

У піалу налити соєвий соус. Вичавити з часнику та імбиру сік у соєвий соус. Додати випарений цитрусовий сік і додати цедру, раніше замочену. Без води. Залишити на п'ять хвилин.

Соус процідити в соусник. Кінзу дрібно порубати й додати в соус.

Раніше Фокус писав, як приготувати ідеальну намазку для бутербродів усього з кількох продуктів.